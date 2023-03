Éducation: Abdoulaye Diéye DG de Aibd sa offre du matériel scolaire à l’IA de Thiés

Le Directeur Général de AIBD s.a., Abdoulaye Diéye a procédé ce Lundi dans la capitale du rail à la remise d’un important lot de tables-bancs et de fournitures scolaires à l’Inspection d’Académie de Thiès.

S’exprimant à cette occasion, il a d’ores et déjà précisé que cette activité était prévue depuis belle lurette mais à cause d’un calendrier chargé elle n’a pas pu se tenir en début d’année scolaire.

« cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien et d’accompagnement de l’AIBD à l’excellence sous toutes ses formes. C’est en parfaite adéquation avec l’axe 2 du PSE( Plan Sénégal émergent) c’est-à-dire le capital humain et le développement durable. De plus, dans sa volonté de mettre en œuvre un système éducatif très performant son excellence le président de la République alloue chaque année 40% du budget national à l’éducation ». À en croire Abdoulaye Diéye, AIBD.SA ne saurait dévier cette trajectoire définie par le président Macky Sall. « Je sais par ailleurs que la promotion de l’excellence est aussi au cœur des préoccupations des autorités de l’académie de Thiès qui est l’une des premières académies en termes d’effectif, de nombre d’écoles et d’établissements et même de résultat. Je voudrais saluer l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’enseignement de Thiès. Dans le cadre de la RSE de l’AIBD.SA, je suis venu aujourd’hui avec mes équipes pour apporter un appui en équipement scolaire et pédagogique constitué de 500 tables-blancs, de 5000 cahiers d’écolier, d’imprimantes multifonctions, 50 cartons de papier blanc double A, etc. Et ceci n’est qu’une première étape pour vous accompagner dans la mise en œuvre du plan académique de développement du système éducatif local que vous avez soigneusement élaboré avec vos techniciens pour apporter des solutions aux difficultés rencontrées dans l’éducation à l’échelle de la région », s’est-il exprimé.

Un geste hautement salué par la communauté éducative Thiessoisse qui ont témoigné toute leur gratitude au DG Abdoulaye Diéye pour son apport son sens du social et son soutien sans faille à la ville de Thiés.

À souligner aussi que Abdoulaye est passé à l’INEFJA de Thiés pour rencontrer les jeunes enfants aveugles ainsi que ke directeur de l’institut pour s’enquérir notamment de leurs difficultés et conditions d’études.

