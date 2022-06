Les meilleurs élèves du Groupe scolaire « La Fidélité » pour le compte de l’année scolaire 2021 – 2022, ont été primés samedi 25 juin 2021, dans l’ enceinte du stadium Lat Dior. La cérémonie avait pour objectif de célébrer l’excellence mais aussi de prôner la stabilité dans les qualités des enseignements – apprentissages.

L’ Excellence dans les résultats scolaires et la qualité des enseignements dispensés aux élèves par leurs enseignants sont primordiales pour le Groupe scolaire « La Fidélité ». En effet, les autorités académiques ainsi que les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative ont assiste, ce samedi a la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de l’année scolaire 2021 – 2022 au niveau du Groupe scolaire »La Fidélité » .

A cette occasion, le représentant de l’ IEF de Thiès ville, a salué l’engagement des enseignants qui sont en train de vulgariser les ambitions du ministère de l’éducation nationale, dit – il, avant d’encourager les autres élèves qui doivent redoubler d’effort et prendre le train en marche pour l’année prochaine. A son tour, le directeur dudit établissement a réitèré une marque de reconnaissance envers les enseignants. « L’éducation doit être la voie royale, de promotion et du mérite. Chers enseignants, vous êtes la preuve éloquente de notre école », a – t – il martelé.

En plus l’édition de cette année porte sur le thème : « L’ école face à la violence comme intrant incontournable dans la stabilité et la qualité des enseignements – apprentissages ». Selon lui, « Ce thème est axé sur les conséquences de la violence, sur la motivation de l’enseignant et sur l’ installation d’un mauvais climat scolaire nocif pour le bien-être des élèves et leurs apprentissages », ajoute – t – il. En compagnie de leurs parents, les élèves primés ont reçu des cadeaux composés d’outils pédagogiques leur servant de persévérer dans leurs études.

Ainsi, saisissant cette occasion, le directeur les invite à poursuivre les efforts fournis vers l’excellence. Au cours de la cérémonie, l’ombre de feu Amadou Camara a plané dans cette rencontre. Les élèves ont fondu en larmes pour marquer un souvenir émouvant à l’endroit de cet homme qu’ils appellent « un vénérable monument de l’enseignement du français ». La cérémonie a pris fin avec la présentation des sketchs mettant en exergue l’importance de l’éducation et de la cohésion sociale dans notre société.