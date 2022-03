Après deux ans de Covid-19, l’économie sénégalaise « a retrouvé » une certaine solidité. « Après la mise en place du Pap 2A, l’économie a retrouvé sa trajectoire de croissance pré-Covid-19, et selon les dernières estimations nous tablons sur un taux de croissance de 6,1% en 2021 », dévoile Amadou Hott, qui présidait hier, le troisième conférence international sur la Francophonie économique. Le colloque s’est tenu à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. Le taux de croissance avait chuté à 1,5% en 2020 après avoir atteint 4,4% en 2019, selon les données publiées sur le site de la Direction de la prévision et des études économiques. Il a indiqué que ces résultats ont été obtenus grâce au Plan de Relance Economique, le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré, entré en vigueur le 30 septembre 2020. Ce n’est pas tout! « De nombreuses réformes ont également été introduites pour booster l’investissement du secteur privé, l’une des réformes phares, c’est la réforme du cadre du partenariat public-privé au Sénégal», a fait savoir le ministre de l’Economie.

Selon lui, leur impact sera réel. « Ces réformes ont non seulement simplifié les procédures, mais ont donné une part plus importante au secteur privé national, non seulement dans le financement du BTP, mais aussi dans la mise en œuvre de ces projets. » Sans oublier de mentionner le Programme d’urgence de l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes, validé le 22 avril 2021 à Diamniadio, d’un coût de 450 milliards F Cfa, visant à enrôler plus de 65 000 jeunes sur la période 2021-2023. Il y a aussi le programme Etat-Employeur qui veut soutenir la création de plus de 20 000 emplois. «Avec l’Etat qui contribue au paiement de leurs salaires», précise Amadou Hott.

Dans son discours, il a aussi cité les financements octroyés par la Der/Fj, le Fongip, le Programme de résilience économique et sociale de près 1000 milliards de francs Cfa pour contenir les effets néfastes de la pandémie du Covid-19 sur l’économie. «Grace à ce programme de résilience économique et sociale de près 1000 milliards de francs Cfa, la récession a été évitée au Sénégal et le Pib réel maintenu à 1,23% en 2020», s’est félicité le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération.