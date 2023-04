Ecobank soutient l’éducation et l’inclusion sociale grâce à un généreux don d’ordinateurs à la Fédération Kajoor Janxeen

Thiès le 14 04 2023 : Le groupe bancaire Ecobank s’engage à soutenir les communautés locales et les enfants vulnérables au Sénégal.

Le groupe bancaire Ecobank a récemment fait un don d’ordinateurs à une fédération locale d’associations qui œuvre pour l’éducation, la santé et le soutien aux enfants vulnérables et exclus de la société au Sénégal. Ce geste s’inscrit dans le cadre de la politique d’impact de la banque qui vise à déconstruire l’image négative des banques en tant que seules gagneuses d’argent et à partager les gains avec les communautés.

Ce don intervient grâce à la collaboration entre Ecobank et la Fédération Kajoor Janxeen, qui regroupe douze associations réparties entre la commune et le département de Thiès. Ces associations ont pour mission d’aider les enfants les plus démunis à sortir de la pauvreté et à réussir leur avenir en les soutenant dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Le président du conseil d’administration de la Fédération Kajoor Janxeen M Khatri Diagne a remercié Ecobank pour ce don qui profitera non seulement aux enfants bénéficiaires, mais aussi à l’ensemble des élèves de la région. Les ordinateurs seront utilisés dans les écoles et les centres communautaires pour renforcer l’accès à l’éducation et l’inclusion sociale.

Ecobank souligne l’importance de la collaboration et du partenariat avec les organisations locales qui œuvrent pour le bien-être des communautés. Le groupe bancaire souhaite élargir sa politique d’impact aux autres régions du pays pour montrer que les régions éloignées ne sont pas oubliées.

Ce don généreux d’ordinateurs est un exemple concret de l’engagement d’Ecobank en faveur du développement durable et de la promotion de l’éducation et de l’inclusion sociale au Sénégal.

