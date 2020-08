Eclairage publique : Le quartier Mbour 3 dans le noir

Share on Twitter

Les habitants du quartier Mbour 3 (ex Amitié) sont plongés dans le noir depuis plusieurs mois. Seuls quelques lampadaires éclairent le quartier. Une situation qui installe la peur chez les populations qui ont peur d’être la proie des reptiles, des agresseurs entre autres.

Mbour 3 (ex amitié) ce quartier résidentiel situé dans la commune de thiès-ouest, n’est pas très bien éclairé la nuit.

C’est l’obscurité totale à l’intérieur du quartier comme au niveau de l’artère (route traversant Saufraco et Mbour3 construite dans le cadre de promo ville et reste non éclairé malgré la présence des lampadaires).

M Fall habitant du quartier a déploré le fait que depuis plusieurs mois, Mbour 3 est installé dans l’obscurité totale.

D’après lui, sortir la nuit est devenue un risque pour toute personne qui habite la localité. « Récemment un diakartaman a agressé une jeune fille sur cette route secondaire. N’eut été les voisins et les cris de la fille, l’irréparable serait produit ». mentionne-t-il.

Toujours d’après lui, le quartier Mbour 3 est une « forêt » donc les reptiles ne peuvent ne pas exister. « Je suis désolée de le dire mais, il faut noter que notre quartier était une forêt. La présence des reptiles n’est pas à exclure ».

Donc poursuit-il, « nous voulons que notre quartier soit éclairé. Nous sommes dans l’obscurité totale. Les lampadaires solaires installés dans le quartier sont dans une ruelle pas très empruntée. Aujourd’hui les lampadaires des principaux rues ne marchent plus. Mbour 3 est dans le Noir » clame t-il.

Sarah