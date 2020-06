échauffourées entre policiers et membres de famille d’un vieux décédé de la covid 19

A Diourbel commune, dans le quartier Médinatoul le pire a été évité. Tout est parti de la mort d’un vieux B. Cissé (70 ans) décédé, selon les services de la santé la semaine dernière de la Covid-19.

Une thèse que réfute la famille qui s’est opposée au dépistage. Pour dire que le doute sur la covid 19 existe toujours et gagne du terrain. La plus part des personnes réfutent la thèse que leurs parents sont mort de cette maladie .D’ailleurs c’est ce qui les poussent souvent à mal réagir.

La famille du vieux a catégoriquement refusé de se faire dépister. Et l’intervention des hommes du commissaire Alassane Niane , a fait déborder le vase

Ils ont été accueillis par des jets de pierres d’une « foule hystérique ».

Les limiers Forcés de riposter, le commissaire Niane et ses hommes ont opposé une résistance. Et les échauffourées ont ainsi démarré et ont duré plus de trois tours d’horloge, au terme desquels 6 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue au commissariat.