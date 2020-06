Échauffourées entre chauffeurs et forces de l’ordre à Ndiakhaté Ndiassane Un village de chauffeurs et transporteurs lourdement impacté

Village situé entre Thiès et Tivaouane, Ndiakhaté Ndiassane est majoritairement habité par des chauffeurs et transporteurs. Pour cela, ses habitants semblent étouffer et souffrir plus que tous les autres de l’arrêt du transport interurbain.

Ce mardi 2 juin 2020, ils ont exprimé leur ras le bol en barrant la route, en bloquant la circulation et défiant les forces de l’ordre.

Selon leur porte parole Ellou Diaphaté, Président du regroupement des chauffeurs de Ndiakhaté Ndiassane, ils n’en peuvent plus. « Nous sommes fatigués de rester à nous tourner les pouces, de l’épuisement de nos économies jusqu’à vendre les bijoux de nos épouses » dira-il.

Plus de 400 familles qui vivent du transport

Mais le plus grave pour Ellou Diaphaté, c’est « le mépris du gouvernement qui les a poussé à s’endetter dans le renouvellement du parc automobile, et promis une aide qu’ils attendent encore. »

Selon Khady Youm de la RTS, plus de 400 familles sont ici négativement impactées par ces effets de la pandémie du Coronavirus. Une situation qui dure depuis plus de deux mois