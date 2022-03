Les premières retombées de la Semaine du Numérique à Dubai, initiée par le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, en collaboration avec toutes les structures publiques et privées de l’écosystème sont enregistrées.

A l’issue du Panel de Haut Niveau autour du thème » Opportunités d’investissement dans le secteur du numérique et des télécommunications au Sénégal », les potentiels partenaires du Sénégal affichent déjà un intérêt au pays de la Teranga.

De l’avis de Andrew De Little, Fondateur et Directeur de Procerv Ltd qui a salué d’abord la qualité des exposés : » Nous avons pris bonne note des informations qui ont été fournies avec détails par les entreprises. Il faut le reconnaître, la stabilité du Sénégal constitue le premier critère pour un investissement sûr. Nous sommes bien disposés à collaborer dans le domaine du numérique et des télécommunications, le Sénégal se déploie progressivement et confortablement » a soutenu Andrew D Little.

Mieux, Dr Tariq Ahmed Nizami, Fondateur et Directeur de CEO Club annonce même son déplacement à Dakar. « J’ai promis au Président Macky Sall de venir au Sénégal en juillet prochain. A cet effet, j’effectuerai le déplacement avec tous les investisseurs membres de CEO Club qui sont impatients de collaborer avec les acteurs du secteur technologique et industriel » a lancé Dr Tariq Ahmed Nizami.

Le satisfecit de la délégation sénégalaise

Le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, M. Mbaye Coulibaly qui a représenté Monsieur le Ministre Yankhoba Diatara se réjouit de cette situation. « Nous sommes fortement satisfaits. Nous sommes satisfaits des bonnes présentations de nos structures et entreprises publiques et privées, satisfaits aussi des observations des investisseurs qui, en plus de saluer la stabilité du Sénégal et sa position géographique stratégique, ont également noté les garanties qui leur ont été données tant sur le cadre réglementaire que celui de l’attractivité du pays dans le secteur du numérique et des télécommunications » a souligné le Directeur de Cabinet, Monsieur Mbaye Coulibaly.

Le Directeur général de l’ARTP, à l’instar de ses collègues du Parc des Technologies numériques (PTN) et du Fonds de Développement du Service universel des Télécommunications (FDSUT) a rappelé l’objectif de cette activité. « Nous sommes venus vendre la destination du Sénégal dans le domaine du numérique et des télécommunications, nous ouvrir aux investisseurs, rechercher leur prédisposition afin de leur exposer ce que nous avons de meilleur au Sénégal » a souligné le Directeur général de l’ARTP, Monsieur Abdoul Ly.

Du côté des startups, l’on souligne la qualité des mises en relation par les autorités étatiques.

C’est ce qui ressort des propos de Madame Awa Ndiaye, Fondatrice de la startup Ndiour. « La participation à l’Expo Dubai 2020 a été plus que bénéfique pour nous startup, car elle nous a permis d’échanger avec de potentiels partenaires et investisseurs, mais aussi avec les autres pays en termes d’innovation technologique ».

La délégation sénégalaise a poursuivi sa tournée de prospection au Parc des Technologies Numériques de Dubai à Sharja, et a effectué une série de visites officielles notamment aux pavillons des Émirats Arabes Unis et de la Corée.