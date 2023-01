Dubaï: Beyoncé joue un concert privé à 24 millions de dollars

Samedi 21 janvier, à l’occasion de l’inauguration du nouvel hôtel de luxe Atlantis The Royal à Dubaï, la reine Beyoncé a assuré un big show, en privé. La star de 41 ans qui était absente de la scène depuis prés de 4 ans aurait touché près de 24 millions de dollars pour sa prestation, selon GQ Middle East.

Lors de ce concert qui a duré moins de 2 heures, Beyoncé a chanté quelques-uns de ses plus grands succès tels que Crazy In Love, Naughty Girl, devant plus de 1.500 spectateurs tous des invités VIP. En bonus surprise, La chanteuse a interprété “Brown Skin Girl” en compagnie de sa fille de onze ans, Blue Ivy.

Bien qu’une interdiction des smartphones ait été exigée par Queen B, certains spectateurs ont réussi à passer entre les mailles du filet et à partager les images du concert sur la toile.

