Drame à Yeumbeul : Sa femme de 40 ans s’agrippe à son sexe, le vieux de 70 ans pique une crise et meurt

Une dispute conjugale s’est transformée en drame. L’incident s’est produit à Yeumbeul Nord, plus précisément dans le quartier Darou Salam 6. Le samedi soir 11 décembre, A. Nd., 70 ans, et sa femme âgée d’une trentaine discutaient de l’opportunité de regarder la télévision dans leur chambre, tout en gardant les lumières allumées. Selon l’Observateur, le mari aurait dit à sa seconde épouse, A. Th qu’il avait suffisamment regardé la télévision et qu’il voulait dormir parce qu’il était tard. La femme a fait la sourde oreille face à l’interdiction de son mari. Après que ce dernier soit revenu a l’ordre, elle s’est levée, l’a regardé, puis lui a fait savoir qu’elle n’éteindrait la télévision et les lumières que lorsqu’elle en aura l’envie. Une réponse qui a plongé le mari dans tout ses états. Furieux, il s’est jeté sur sa femme, a réussi à la faire basculer sur le lit, et la prend par la gorge.

L’épouse étouffe, se débat, griffe son époux aux doigts. Puis, elle s’agrippe de toutes ses forces aux parties intimes de son mari, laissant traîner ses dents sur sa poitrine, le mord vigoureusement sur son sexe et réussit enfin à se dégager.

Alertés par les cris du mari, les voisins accourent et trouve le vieil homme haletant. Pis, au bout de quelques minutes, il pique un malaise et sombre dans le coma. Il rend l’âme lors de son évacuation à l’hôpital. D’après le journal, l’épouse a été arrêtée et une enquête ouverte.