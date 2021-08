Drame à Touba : Un enfant tué par une ambulance

Un drame plonge Darou Khoudoss dans l’émoi et la consternation depuis vendredi dernier. Selon une source de Seneweb, un enfant a perdu la vie dans des circonstances très atroces au niveau de ce quartier de Touba.

En effet, ce garçon âgé seulement de 5 ans a été heurté par une ambulance. Et il a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Le chauffeur du véhicule d’une structure sanitaire a été arrêté et placé en garde-à-vue au commissariat spécial de Touba.

Poursuivi pour homicide involontaire, le conducteur de cette ambulance a été déféré ce lundi matin au tribunal de grande instance de Diourbel d’après la même source proche du dossier.