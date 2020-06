Drame à Salé (Maroc): Un Sénégalais se donne la mort en se transformant en « super héros »

Un jeune Sénégalais de 37 ans répondant au nom d’Ahmed Coly s’est donné la mort samedi.

D’après RFM qui donne l’information, la tragédie a eu lieu à Salé, une encablure de Rabba, la capitale. Le jeune homme célibataire sans enfants, et qui n’avait pas de problème particulier avec ses voisins s’est donné la mort, en se transformant en super héros dans son appartement au Maroc.

D’après la RFM, les raisons du suicide n’ont pas encore été déterminées.

La police et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame. Ils ont transféré le corps à la morgue pour les besoins de l’autopsie.

Une enquête a été ouverte d’après la radio sous la supervision du Parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de ce suicide.

Le consulat général du Sénégal à Casablanca dit suivre de très près cette affaire. Il a dépêché une équipe à Salé ce dimanche. A noter que le défunt Ahmed est parti au Maroc il y a seulement un an pour gagner sa vie et ne souffrait pas de trouble connu non plus au moment des faits.