Drame à keur Matar (Pout) : une fillette de 04 ans portée disparue, retrouvée égorgée et jetée dans…

Les habitants du quartier Keur Matar, dans la localité de Pout se sont réveillés, ce samedi matin, dans la tristesse et la consternation. Pour cause, une fillette de 4 ans, répondant au nom de Nd. Ndiaye a été retrouvée, égorgée avant d’être jetée dans une fosse septique se trouvant dans un daara.

La gamine avait disparu depuis trois jours et d’intenses recherches ont été entamées pour la retrouver. Mais finalement, c’est son corps sans vie qui a été retrouvé. Elle a été égorgée et jetée dans une fosse septique se trouvant dans un daara, non loin de sa maison familiale.

Informés, les éléments des sapeurs-pompiers et les gendarmes de la région de Thiès ont rappliqué dare-dare sur les lieux pour constater les faits. Les soldats du feu ont ainsi procédé à l’enlèvement du corps avant de l’acheminer à l’hôpital régional de Thiès. Une enquête a été ouverte pour en savoir davantage sur cette découverte macabre.

Pour le moment, il y a eu des interpellations: le maitre coranique et les talibés ont été arrêtés pour les besoins de l’enquête. Affaire à suivre.