Un mort et un blessé grave, c’est le bilan d’un accident de travail survenu ce jeudi à Kédougou. En pleine activités, deux maçons ont fait une chute du quatrième étage d’un immeuble.

Moins chanceux que son collègue, M.M est décédé sur le coup d’après des sources de Seneweb. Alertés de ce drame vers 11h45, les éléments du commissariat central de Kédougou ont rappliqué dare-dare sur les lieux indiqués. Plus chanceux, I.S s’est retrouvé avec de graves blessures dont des membres inférieurs fracturés. Ainsi, le rescapé a été évacué au district sanitaire local avant d’être référé à l’hôpital régional de Tamba à cause de son état santé très critique. Toutefois, le corps sans vie du maçon M.M a été déposé à la morgue de l’hôpital de Kédougou. Après leur constat, les hommes du commissaire Cheikh Oumar Sow ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui plonge le quartier Dandémayo dans l’émoi.

seneweb