Drame à Kayar: Trois jeunes perdent la vie en mer

Trois jeunes ont perdu la vie en mer dans la commune de Kayar précisément à la mer de Ndioxop, hier aux environs de 13 h.

Les trois garçons résidaient à Keur Abdou Ndoye et avaient entre 14 et 15 ans, renseigne-t-on. Pour l’heure, deux corps ont été retrouvés et acheminés à l’hôpital.

Les habitants de Ndioxop ont déploré le manque de surveillants de plage surtout que la plage refuse du monde notamment en cette période de forte canicule.

Ces décès viennent s’ajouter à la longue liste de noyades notées depuis le début de l’hivernage.