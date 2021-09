Drame à Guet Ardo : Les 4 enfants tués par la foudre inhumés hier à Ndiagne

Tristesse et consternation ont été les sentiments les mieux partagés hier samedi à Ndiagne (Koki) lors de l’inhumation des quatre enfants :Thierno Niang (16 ans), Baye Basse Niang (7 ans); Baye Talla Niang (7 ans) et Mame Talla Niang (7ans) tués par la foule qui s’était abattue vendredi 17 septembre dernier vers 15 h au village de Dieylani situé dans la commune de Guet Ardo.

Le khalife des daaras de Ndiagne, Serigne Amar Diagne et ses frères marabouts Serigne Ndiaga Diagne et Serigne Omar Diagne ainsi qu’une forte délégation du khalife des mourides, et les autorités locales ont pris part à l’inhumation des quatre victimes de la foudre.

Malgré la douleur, les familles des victimes ont remercié le sous-préfet et le commandant de la brigade de gendarmerie de Koki pour la diligence de cette affaire qui secoue toute la commune de Ndiagne. Elles n ont pas manqué de demander l’installation, dans tous les villages de l’arrondissement de Koki, de paratonnerres pour protéger les populations contre la foudre qui fait souvent des victimes dans la zone.