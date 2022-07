Suite aux évènements tragiques survenus avant hier découlant d’une forte pluie qui a causé la chute d’un minaret à cité senghor ayant occasionné la mort d’un Serigne Daara et sa fille, les autorités ne cessent d’apporter leur soutien à la famille.

Aprés le maire de la ville de Thiés Dr Babacar Diop, celui de Thiés Est Me Ousmane Diagne, le préfet, le sous préfet et d’autres leaders politiques qui avaient rappliqué sur les lieux le jour du drame, c’est autour du gouverneur de la région de Thiés qui s’est rendu chez la famille du défunt serigne H. Sougou pour présenter des condoléances au nom du chef de l’Etat Macky Sall et du ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome.

Trés éprouvé par ces douloureux événements, il a manifesté sa compassion à la famille des victimes avant de prier pour le repos éternel au paradis de l’âme de ces derniers et promet d’être au chevet des victimes à savoir des enfants qui apprenaient le coran dans la mosquée avant que le drame ne surviennent, ils sont présentement à l’hôpital Ahmadou sakhir Ndièguène de Thiés.