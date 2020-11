Dr Marie Khémesse Ndiaye sur la maladie mystérieuse à Thiaroye sur Mer: «On a suspecté quelque chose de toxique »

Share on Twitter

La directrice générale de la santé, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye a déclaré lors d’une rencontre tenue au Msas , que aucun virus ne s’est signalé lors des tests. « Nous sommes dans un contexte Covid-19. Toutefois, les résultats de l’Institut Pasteur de Dakar ont établi qu’il n’y avait pas le virus. Nous n’avons pas de virus spécifiques qui pouvaient donner des bactéries ou parasites causant cette apparition de lésions dermatologiques chez les malades. Nous pensons que d’ici demain (aujourd’hui) , on aura autre chose».

En outre, Dr Ndiaye de soutenir que la spécificité d’un autre déterminé qui est la mer et l’interrogatoire qu’on a eu au niveau des pêcheurs leur ont permis d’avoir une piste.

« Le Centre anti-poison a commencé ses investigations »

La Directrice générale de la Santé a ainsi précisé : « Heureusement, dès le mardi, nous avions le Professeur Amadou Fall qui est le responsable du Centre anti-poison. Il a commencé les investigations. Puisque quand, c’est toxique, c’est-qu’on a l’apparition brutale de la maladie dès qu’ils (les pêcheurs) ont été en contact avec l’eau de la mer. Toutefois, on le saura dans un délai de 8 à 48 heures ».

Actuellement, dit-elle, « nous allons les suivre pour qu’il n’y ait pas de gravité parce que pour le moment ils ont des lésions mais ils ont peut-être d’autres tares comme le diabète, l’hypertension, etc. Nous avons un renfort en médecins, en sapeurs-pompiers aussi et tous ceux qui cherchaient la toxicité en mer et qui ont aidé le gouverneur de Dakar à évacuer dans la nuit même du mardi tous les patients ».