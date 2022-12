Dr Djiby Sarr, icône 2022 de la Persévérance

Doté d’une bienveillance naturelle et hors du commun il posa des actes non négligeables comme la réhabilitation du point d’eau urbain du quartier Lazaret mais aussi la prise en charge du désencombrement des arbres après les pluies diluviennes entre autres… ces actions précitées ne témoignent que de la notion du vivre ensemble qui lui sied.

Lucide de la place qu’occupe la femme dans la société et du développement durable, Dr Sarr établît un programme de formations des dix huit quartiers de la zone Ouest de Thiès et un programme de financement des groupements féminins de la zone Ouest de Thiès (Sapco, Som, Lazaret, Grand Thiès, Mbour 1, Hlm route de Dakar, Mbour 3 etc…)

Dans cette même dynamique d’appui, il offrit une formation aux jeunes, en leurs octroyant des séminaires de renforcement des capacités en entreprenariat et en développement personnel. Il en est de même un apport financier pour les étudiants thièssois par rapport aux problèmes de logements. L’éducation socle de développement ; Dr Sarr attentif à cet affirmation et par ailleurs président des anciens élèves de l’école « château d’eau », entreprît des travaux de réfection et la construction d’une bibliothèque.

Symbole de la cohésion sociale, Dr Sarr tisse des liens très étroits avec toutes les familles religieuses notamment celles basées dans la région de Thiès. C’est dans cette perspective que la distribution des denrées alimentaires pendant le ramadan et le Tamxarit est devenue une activité phare dans son planning social annuel.

Il est également soutien aux associations socio-sportives de ladite région, rien que cette année des lots de maillots et de chaussures ont été attribué à l’ASC Lazaret et un appui financier aux finalistes tels que Gounay Randoulene et l’ASC Atomique

Dans le domaine de la santé, son domaine de prédilection Dr Sarr et au-delà du pratiquant il est assistant psychologique, sensibilisateur et toujours au chevet des patients. A cet effet Dr Sarr a participé activement à la gestion de la récente pandémie du covid19 en don de gels hydro alcoolisés et de masques et récemment il a eu à inscrire deux cent élèves de l’école club 2/3 Adaua au programme de mutuel de santé.

En sommes Dr Sarr, l’oasis des personnes en situation de besoins pressants, il est refuge et havre pour les couches en situation de précarité. Dr Sarr inspirera, à coup sûr, les générations à venir par ce qu’il est cette brillante étoile qui donne espoir et guide les âmes au cœur des nuits lugubres et ce rayon de soleil qui transperce tout l’espace marin pour illuminer les profondeurs abyssales.

Union de Prière pour une longévité, pour une santé solide et pour une prospérité afin de continuer ce travail noble qu’il mène pour le Sénégal.

