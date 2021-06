DR Babacar Diop président FDS Guelwaars : je veux faire de FDS Guelwaar la 1iére force politique de Thiés…

3ans tout au plus depuis sa création, M. Babacar Diop ne cache plus ses ambitions ; son rêve faire de son parti le FDS Guelwaars le plus grand à Thiés. D’abord l’implanter dans le département, la ville et la région.

En visite à l’école Bilal, il est revenu sur ce lieu où il a fait ses humanités et d’après lui c’est un pélérinage, un retour aux sources; là oú on lui a inculqué toutes les bonnes valeurs.

Son ambition pour la mairie ville n’est plus à cacher c’est sa « base » comme il le dit

Pour celà le Dr Diop, compte s’appuyer sur la jeunesse et les femmes « les femmes souffrent à Thiés » et elles aspirent à un changement.

Revenant sur la coalition « mbourok Sow » , il affirme que c’est leur responsabilité, poursuivant , il fait savoir qu’il n’a pas de problème avec Idrissa Seck bien que il était avec lui et l’avait investi à l’époque il respecte son choix.

En ce concerne l’opposition c’est clair pour lui elle est debout et travaille pour une alternative démocratique et appelle à une transparence sur les prochaines élections car dit-il celles de l’année dernière n’était pas transparente.

Il demande donc au régime en place de respecter le fichier électoral.