Dr. Abdourahmane Diouf: “Même si l’opposition gagne toutes les mairies, cela n’aura aucun impact sur…”

L’ancien porte-parole du parti Rewmi d’Idrissa Seck a déclaré, ce vendredi, que même si l’opposition gagne toutes les mairies lors des prochaines élections locales, cela n’aura aucun impact sur la cherté de vie au Sénégal.

“Aujourd’hui, que l’opposition gagne plusieurs communes, cela ne permettra que de savoir qu’elle est majoritaire au Sénégal devant le Président Macky Sall. Ce qui permettra d’avoir un certain engouement de l’opposition, de l’opinion nationale et des électeurs. Ce qui peut conduire à la victoire face au régime actuel pour les prochaines élections. Mais en réalité, cela ne changera rien dans la vie et le pouvoir d’achat des Sénégalais, même si l’opposition gérait toutes les communes, car il appartient au pouvoir sur place de le faire. Il faut refuser la confusion”, a fait savoir l’ancien directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, sur le plateau de la 2stv.

Étayant ses propos, il ajoute: “Tel que l’Act IIII de la Décentralisation est conçu, la gestion des mairies ne permet pas aux élus locaux d’avoir une certaine liberté d’action qui leur permette de faire certaines réalisations, car le pouvoir d’action reste au gouvernement”

Se prononçant sur les prochaines élections territoriales, Dr. Diouf de préciser que “la nature des élections, détermine la nature de la coalition”. A l’en croire, “les élections locales prochaines n’ont pas une dimension nationale. Je suis désolé de le dire comme ça. La seule autre dimension nationale qu’elles peuvent se revêtir, c’est la dynamique et l’engouement qu’elles peuvent engendrer”.

À signaler par ailleurs, qu’il était le grand absent de la coalition de l’opposition yeewi askaan wi lançée hier.