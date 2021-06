Choisir une famille religieuse chaque vendredi et y effectuer la prière tel est le vœux de cheikh Ndoye candidat à la mairie de Thiés nord. Ainsi dans le cadre de des consultations citoyennes ou « doxx mbok » , c’est keur mame El hadj qui était à l’honneur hier. Tel est un fils dévoué, il a affirmé toute sa gratitude et son estime aux guides religieux et autres membres de la famille.

Cheikh Ndoye se veut proche de la population, à l’en croire on ne peut pas vouloir régler les problèmes des thiéssois en restant dans des bureaux climatisés à Dakar. À l’occasion, il a appuyé le comité de santé d’un montant de 100.000 fcfa. https://youtu.be/U7YsnvBvWjc