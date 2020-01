DOUDOU GNAGNA DIOP Une expertise au service de la ville de Thiès

L’Expert en matière de Tourisme, Doudou Gnagna Diop, a, depuis plusieurs années, allié gestes et paroles pour changer le devenir de la ville de Thiès. Une cause noble qui l’a poussé à milité pour la promotion des jeunes. Le Président du Front Social du Tourisme se veut surtout précis par rapport à la « démocratisation du secteur du Tourisme ». Combien de rencontre a-t-il eu à initier autour d’une réflexion approfondie sur le tourisme et l’artisanat dans la région de Thiès. Il ne rate aucune occasion pour s’offusquer de « la crise qui sévit dans ce secteur pour plusieurs raisons. Certaines d’entres elles étant enracinées dans notre systèmes de gestion depuis longtemps, d’autres sont exogènes, fraichement venues d’ailleurs ». D’où ses préoccupations par rapport au « rythme vertigineux qui a marqué la succession des Ministres au Département du Tourisme, en l’espace de trois ans, ce qui n’est pas pour faciliter le développement du secteur ».

Le promoteur touristique est aussi membre du Bureau politique du parti socialiste, responsable de la communication de l’Union communale du parti socialiste à Thiès. Il prend toujours plaisir à évoquer le « travail de titan qu’abat sur le terrain le Réseau des femmes entrepreneurs du parti socialiste de la commune de Thiès, dirigé par Mme Bineta Fatim Dieng, coordonnatrice communale des femmes du parti socialiste. Cette structure qui vient de fêter sa troisième année d’existence est constituée de 400 Groupements, formés, chacun, par 10 comités de plus de 100 membres. « Des femmes qui sont parties de 3 millions FCFA et sont arrivées aujourd’hui, avec leur mutuelle, à 7,500 millions FCFA »,