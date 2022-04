Les Forces Armées Sénégalaises fières de leur devise « On nous tue, on ne nous déshonore pas », ont pour mission fondamentale de défendre l’intégrité du Territoire national, de sécuriser les populations et leurs biens mais également de participer, à travers son concept « Armée Nation », au développement économique, social et culturel du pays. Toutefois, ces nobles valeurs qu’incarnent nos Jambaars, ne se limitent pas seulement au territoire national mais sont aussi appréciées sur la scène internationale où le Sénégal participe résolument aux opérations de maintien de la paix, selon Colonel Birama Thioune, Directeur des Archives et du Patrimoine Historique ( Musée des Forces Armées), à l’époque dans la Revue trimestrielle de réflexion des Forces Armées Sénégalaises.

Outil de défense, de développement et de diplomatie, nos Forces Armées ont, dès notre indépendance, été forgées par des hommes de valeur, de méthode, ayant la capacité et la volonté de doter la jeune nation d’une armée républicaine, pouvant répondre efficacement à tous les défis dans le cadre des missions qui leur sont dévolues.

Depuis lors, nos Forces Armées ont subi des mutations profondes avec une montée en puissance régulière et appropriée, prenant en compte différents volets, qu’ils soient opérationnel, logistique ou social.

Au plan national, dans le cadre du concept « Armée Nation », le bilan est très positif, selon Colonel Birama Thioune.

Pour lui, nos Jambaars, à travers les services du Génie Militaire, de la Santé Militaire, de l’Armée de l’Air et de la Marine Nationale entre autres structures, ont largement contribué à accompagner l’Etat dans ses nombreux efforts pour le développement socio- économique.

Au demeurant, les Forces Armées Sénégalaises n’ont pas été en reste dans la défense des idéaux de paix et de justice à travers le monde.

Déjà dés le 1 er août 1960, un contingent de la jeune Fédération du Mali, a été projeté sur un théâtre extérieur, le Congo, sous le commandement du commandant Claude Mademba Sy, avec un potentiel de cinq cent soixante quatorze ( 574) hommes.

Depuis cette date, le Sénégal a été présent sur plus de vingt (20) théâtre d’opérations extérieures avec plus de trente mille (30000) hommes projetés sous la bannières des Nations Unies, de l’ Union Africaine ou de la CEDEAO.

Cinq généraux sénégalais ont été nommés commandant des Forces sur différents théâtres: République Démocratique du Congo avec les généraux Mountaga Diallo et Babacar Gaye , en Côte d’ ivoire avec le général Pape Khalil Fall et Abdoulaye Fall, en République Centre Africaine et au Tchad avec El Hadji Mohamadou Kandji. En outre, à l’intérieur du pays, fantassins, cavaliers, artilleurs, aviateurs, marins, sapeurs du Génie, tous travaillent d’arrache pied et se battent au quotidien pour garantir la souveraineté tout en apportant aide et assistance aux populations sénégalaises.