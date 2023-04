Don de l’association Tringa à la Pouponnière Sourire Bébé de Thiès

La Pouponnière Sourire Bébé reçoit un soutien précieux de l’association Tringa pour améliorer la prise en charge des enfants.

Dakar, Sénégal – L’association Tringa, fondée en 2014, a récemment fait un don généreux à la Pouponnière Sourire Bébé, un orphelinat qui accueille des enfants de tout le Sénégal et de la sous-région. La pouponnière a été créée en 2016 et prend en charge 26 enfants de différents âges.

Le don de l’association Tringa a pour but d’aider à la prise en charge des enfants et de soutenir la pouponnière dans ses dépenses quotidiennes, notamment au niveau de la restauration, qui coûte environ 750 000 francs par mois.

Depuis sa création en 2014, l’association Tringa s’est engagée dans plusieurs projets dans les domaines de la santé et de la culture. En plus de soutenir la Pouponnière Sourire Bébé. La présidente de l’association, basée en Italie, est en contact constant avec les autorités locales et les représentants pour coordonner les actions et les initiatives.

L’association Tringa bénéficie également du soutien de la diaspora sénégalaise, qui contribue à ses actions caritatives et solidaires. Leur engagement commun en faveur des enfants défavorisés et des causes sociales est à saluer.

La directrice de la Pouponnière Sourire Bébé a exprimé sa gratitude envers l’association Tringa et a souligné l’importance de ce type de soutien pour assurer le bien-être des enfants accueillis. Elle a également évoqué les difficultés rencontrées par l’établissement et l’importance de l’aide apportée par des associations comme Tringa pour faire face à ces défis.

Ce don généreux est un exemple de solidarité et d’engagement envers les causes sociales et les enfants les plus vulnérables. Il démontre l’impact positif que peuvent avoir des associations comme Tringa dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.

