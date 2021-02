DON DE 100.000 MASQUES BARRIERES DU GROUPE NSTS : 65.500 masques alloués aux Lycées et collèges de la commune pour DEUX (2) masques par élève.

Les lycées et collèges de la commune de Thiès ont bénéficié de 65.500 masques sur le lot de 100.000 masques barrières en tissus lavables et réutilisables offerts par le Groupe NSTS. Chaque élève se verra attribuer deux masques lavables et réutilisables plusieurs fois.

En remettant le lot au Gouverneur Mouhamadou Moustapha NDAO, M.Ibrahima Macodou Fall Directeur Général de la NSTS, a particulièrement insisté sur l’importance qu’il accorde à la protection des jeunes élèves qui sont tenus d’aller à l’école. Dans son message, Il les invite au port correct des masques et leur demande de veiller à protéger les anciens.

Seylatyr Thiès info