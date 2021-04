Docteur Djibril Sarr chez Abdoulaye Dièye, une leçon d’humilité aux “vieux crocodiles”

L’avènement des mouvements politiques et leur effervescence dans la capitale du rail ouvre une voie à une nouvelle manière de faire et de bien de la politique.

Nonobstant leur tendance à s’inscrire sur le terrain du social, les Présidents des mouvements Politiques ne cessent d’innover par leur sens de la responsabilité et leur objectif clair de faire de la politique, une pratique saine et utile à la société.

A Thiès, on a connu de vieux dinosaures, anciens politiciens parmi lesquels ceux qui ne cherchent qu’à éliminer ou “liquider” leur vis à vis. Ces Politiciens aux ambitions gargantuesques et égocentriques qui n’avaient que pour seule ambition d’occuper le terrain, ne cédant aucun centimètre aux autres.

Parfois membre d’un même parti politique, des politiciens célèbres à Thiès se sont déclarés une guerre sans merci sous les projecteurs d’une presse et d’une population médusées. Oubliant derrière eux l’objectif du développement de la ville et le sort de ses populations, qui ne savaient plus à quel politicien se fier, ces vieux politiciens et vieilles politiciennes n’avaient jamais cessé de se crêper le chignon sans vergogne, et l’art de bien faire la politique se limitait juste à tendre des pièges, à insulter, à tromper, à mentir, à tordre la bouche “pour dire du mal”; Mdr: vous remarquerez d’ailleurs que certains d’entre eux, gardent jusqu’à présent la bouche tordue.

Que de pierres lancées dans la “maison adverse”, des lacrymogènes lâchés, des jeunes montés contre des leaders égarés. Que de temps gaspillé à s’occuper de considérations inutiles, à vouloir lapider l’autre. Pendant tout ce temps, la ville de Thiès s’est enfoncée inexorablement dans un gouffre total qui s’est soldé par: le déclin du rail, l’affaissement du tissu économique, la pauvreté grandissante, le chômage des jeunes…

Aujourd’hui, l’avènement des mouvements politiques à Thiès et le comportement de leurs leaders donnent de l’espoir à la jeunesse et la populations. L’adhésion massive des jeunes à ces entités politiques, le rayonnement de leurs actions sociales sur le terrain et cette nouvelle orientation constitue un espoir certain, une nouvelle ère peut être d’ouvrir les voies du développement.

La visite du Docteur Djiby Sarr Président du mouvement Alliance pour une nouvelle Direction (AND) chez Abdoulaye Dièye Président du mouvement Siggi Jotna s’inscrit dans ce sens et constitue une véritable leçon d’humilité pour les vieux “crocodiles”.

Zoze