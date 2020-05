Docteur Abdou Rahmane Ka, le « médecin » des besoins vitaux. « SUUDU MEN » étale ses tentacules à Thies.

Share on Twitter

Répondre à l’appel du Président Macky Sall et aider à faire face au Covid-19.

De son vrai nom Ngadiel Ka, sa démarche est originale et s’inscrit à la fois dans une réponse à l’appel du Président Macky Sall et l’adoucissement des désagréments causés par le Covid-19.

Selon son plénipotentiaire Thierno Mouhamadou Samody Sow, Docteur Abdou Rahmane Ka, se démarque de la plupart des bienfaiteurs pour plusieurs raisons.

En effet, en dehors de cette importante aide alimentaire apportée à keur Abdoulaye Yakhine Diop, aux 75 membres de la SAS qu’il a créée (société à actions simplifiées), il cible particulièrement les éleveurs, les paysans, les pécheurs, et les artisans, pour en faire des « actionnaires ». Cela pour le développement de leurs activités économiques et leur propre épanouissement social, à travers la création d’usines, de centres commerciaux et de banques.

97 mosquées, 400 personnes prises en charge pour le pèlerinage à la Mecque et plusieurs forages gratuitement

Depuis 30 ans dans les actions de bienfaisance, Ngadjili Ka a déjà dans son bilan au Sénégal et en Afrique, 97 mosquées, 400 personnes prises en charge pour le pèlerinage à la Mecque et plusieurs forages.

D’après Thierno Mouhamadou Samody Sow, il a l’habitude de déposer le montant colossal d’un milliard de francs Cfa au consulat ou à l’ambassade d’Arabie saoudite « pour secourir les nécessiteux, aider certains à rentrer au bercail, payer des dettes ou acheter des ordonnances. »

C’est dans ce sens qu’il ne veut pas se limiter à la sensibilisation pour le respect des mesures édictées face au coronavirus, car « soucieux de contribuer à la réussite de son ami le Président Macky Sall ».

Un programme d’aides sociales d’un montant de 250 millions

Un programme d’aides sociales d’un montant de 250 millions de francs Cfa, est mis en œuvre à cet effet et concerne, selon Thierno Mouhamadou Samody Sow, les 14 régions du Sénégal.

Après le Foula et Thiès, la prochaine étape est Kaolack, et les fonds sont déjà disponibles.

Considérant que la pandémie a « pris en otage le monde entier, provoqué l’écroulement de l’économie mondiale et la fermeture des lieux de cultes », Thierno Mouhamadou Samody Sow explique et justifie ainsi la généricité de son mentor Ngadiel Ka, alias Docteur Abdou Rahmane Ka.