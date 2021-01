Alerte à Djieulak Peul : les populations désertent leurs maisons à cause de bruits insolites pour se réfugier dans les villages environnants.

« Depuis 3 jours, des bruits insolites et assourdissants ressemblant à des explosions proviennent régulièrement du puits en flammes »

Selon Abdou Gadiaga, interogé par Sud FM Thiès, « depuis 3 jours, des bruits insolites et assourdissants ressemblant à des explosions proviennent régulièrement du puits en flammes, et font fuir les populations. »

En fait, l’extinction qui était prévu pour un délai de deux semaines tarde encore à se réaliser, et les habitants, vaincus par une inquiétude grandissante, ont trouvé plus sage d’évacuer leurs domiciles pour aller dans les villages environnants. Ils disent « ne plus dormir à cause d’explosions de plus en plus fortes et persistantes. »

Le bilan provisoire, dans le fond, n’est pas que de deux morts (un ingénieur de l’entreprise et un gendarme qui était chargé de veiller sur le bassin de rétention), mais il continue de s’alourdir matériellement et financièrement.

En effet ces déplacements de populations entrainent d’autres dépenses, et même les premières prévisions pour le coût de la réparation, qui était estimé à environ deux milliards, sera forcément révisé à la hausse.

Selon d’autres sources, notamment la RFM, le problème est que « la difficulté n’est pas d’atteindre le feu, mais plutôt d’atteindre la source de la fuite ; car les trous situés à la surface sont identifiés, mais la situation dans le puits n’est pas maitrisée. Les trous visibles sont bouchés, mais pas les autres, et c’est cela qui inquiète les habitants de Djieulak Peul. »

Ceux qui étaient pour l’option de laisser le gaz brûler et se consumer n’auraient-ils pas en partie raison ?