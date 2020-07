Dj Arafat : son ex-manager révèle qu’il s’est suicidé à cause de la baisse notoire de sa popularité !

Même à quelques semaines de la commémoration du premier anniversaire du décès de la star Ivoirienne Dj Arafat, des révélations sur la cause de sa mort continuent de faire surface. son ancien manager Habib Marouane se prononce.

L’un de ses ex manager, le dénommé Habib Marouane, est revenu sur les circonstances du drame de son ex poulain et ce à un mois de la commémoration du premier anniversaire du décès de Dj Arafat.

Habib Marouane (Ex-manager de Dj Arafat) : «Je le dis et je le répète, Yôrô s’est suicidé car il n’arrivait plus à supporter que sa côte baisse, que tout le monde lui ait tourné le dos, comment lui un artiste international se retrouve à Ivoire mix tv pour la promo d’un de ses tubes alors que normalement c’est sur trace il devait se retrouver»