Distribution de paniers alimentaires à Fandene : l’initiative de l’Arabie Saoudite pour répondre aux besoins alimentaires de base

L’événement de distribution de paniers alimentaires à Fandene en collaboration avec le partenaire de mise en œuvre National Surgery Funds a eu lieu récemment. Ce projet est l’une des initiatives mises en place pour répondre aux besoins alimentaires de base dans de nombreux pays à travers le monde tout au long de l’année. Une équipe spécialisée a supervisé le processus de remise des paniers alimentaires et a suivi leur distribution aux citoyens dans le besoin.

Cette action humanitaire s’inscrit dans le cadre des efforts de secours et humanitaires fournis par le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, sous la direction du Custode des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman et de son Excellence et Altesse Royale, le Prince héritier et Premier ministre Oméga, pour aider les pays et les populations touchés dans le monde entier. Nous tenons à remercier l’ambassadeur d’Arabie Saoudite pour son soutien inconditionnel à l’équipe de secours de KS Relief, ainsi que le Fonds National de Solidarité pour leur coopération avec nous.

