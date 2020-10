Dissolution du Gouvernement : L’opinion de certains thiessois

L’effet d’annonce n’a pas surpris bon nombre de Sénégalais. A thiès, le remaniement ministériel a suscité des réactions. L’ensemble des citoyens interrogés sont bien d’accord de la décision du président de la République de mettre fin aux fonctions des ministres.

Un remaniement annoncé depuis plusieurs jours et qui vient de se confirmer.

Selon A. K technicien de formation en économie “il nous faut un gouvernement réduit et technique vu la situation de crise économique que nous vivons. A savoir 25 ministres avec un premier ministre”.

« Nous nous réjouissons de la nouvelle. Nous voulons une équipe forte et consciente des maux de la société. Il était temps » annonce Rose Tine ménagère

Sur sa décision d’abréger les fonctions de Mme Aminata Touré «Mimi» présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) , le ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et le ministre, Secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye, certains thièssois trouvent que l’ Idée et bonne et que le Président doit faire revenir le poste de premier ministre et nommer les technocrates.

Il faut noter que ce gouvernement de 32 ministres avait été reconduit dans une nouvelle configuration qui a fait basculer le pays dans un régime présidentiel fort, le 14 mai 2019. Ce, à la faveur de la suppression du poste de Premier ministre, avalisé par une loi constitutionnelle votée par l’Assemblée nationale.

Rémy Seck trouve pour sa par que ce limogeage du gouvernement est la preuve que l’équipe sortante n’a pas satisfait le Président Macky Sall. « Plusieurs ministres ont démontré leur incapacité à se hisser pour être à la hauteur de la tâche »

Par conséquent, beaucoup de nouvelles têtes sont attendus dans le prochain gouvernement.