Disparition de Naya Rivera sur le lac Piru : son fils de quatre ans donne des précisions !

Share on Twitter

Share on Facebook

Cela fait maintenant deux jours que l’actrice Naya Rivera est portée disparue. Alors qu’elle passait la journée sur un bateau sur le lac Piru en Californie avec son fils Josey de quatre ans, l’actrice n’a plus été retrouvée. Son fils retrouvé sain et sauf témoigne des faits.

Le sergent Donoghue, du bureau du shérif de Ventura County, a donné quelques précisions quant à l’avancée des recherches, rapportées par le «Daily Mail».

«On sait qu’elle est déjà venue au lac dans le passé et le connait bien. […] De ce qu’on a pu constater, son fils est en bonne santé. J’ai compris qu’il avait dit aux enquêteurs que sa mère n’était jamais sortie de l’eau».

Le sac à main de l’actrice a été retrouvé sur le bateau ainsi que son gilet de sauvetage. Son fils quant à lui le portait lorsqu’il a été retrouvé, endormi à bord de l’embarcation. Le «Mirror» précise que selon Josey, sa mère avait sauté dans l’eau.

Josey, 4 ans, a été pris en charge par son père, Ryan Dorsey, dont Naya Rivera était séparée. Ensemble, ils se sont rendus chez la soeur de Naya Rivera.

Le sergent Donoghue précise qu’il pourrait s’écouler des semaines avant que l’on retrouve l’actrice. La police a déployé une centaine de personnes ainsi que des chiens entraînés à sentir des odeurs de gaz qui émanent des corps.

Les secours ont sondé les profondeurs du lac ainsi que les rives tout autour. Sur le compte Twitter du bureau du shérif de Ventura County, on peut voir une vidéo des secours qui ont cherché, sans relâche, Naya Rivera, jeudi, avant d’arrêter une fois la nuit tombée.

Une mauvaise nouvelle qui a affecté les proches et même les fans de l’actrice. On espère

vivement que la maman de 33 ans sera retrouvée saine et sauve très bientôt.