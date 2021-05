Avec Abdou Mbow, « la politique n’est pas vile mais noble, et tout ce qu’il fait entre dans cadre de son soutien au Président Macky Sall. »

En partenariat avec l’ONG Direct Aid, l’honorable député Abdou Mbow vient d’appuyer les populations de Diamaguene, avec 400 Kits alimentaires.

Selon Maimouna Sène et Fama Aidara, « il est dans son fief et a l’habitude d’apporter son soutien à ses proches, et pas seulement de l’APR. »

« Les choix se sont faits de manière transparente et inclusive, car il s'agit d'un acte de piété et non de campagne électorale. »

Pour sa part, le DG de l'ONG Mohamed a remercié le député pour l'avoir « aidé à accomplir sa mission, car ils ont un budget global de 130 Millions sur 8 régions du Sénégal dont Thiès ; leur objectif est d'atteindre les populations nécessiteuses, et il a permis d'y arriver. »

Pour Abdou Mbow rassurant, qui lui a exprimé en retour toute sa gratitude, « les choix se sont faits de manière transparente et inclusive, car il s’agit d’un acte de piété et non de campagne électorale. »

Sur les 400 familles ciblées, 100 viennent de Diamaguène (charité bien ordonnée commence par soi-même », et les 300 des autres quartiers.

La distribution s’est faite en présence de plusieurs ténors de Benno Bok Yaakar comme les doyens Souleymane Ndiaye Brin et ledit « Grand Diaw. »