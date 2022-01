Diourbel : les deux chauffeurs ont été placés sous mandat d’arrêt

Dans le cadre de leur mission de protection des personnes et des biens, les gendarmes de la Brigade de Diourbel ont mis fin à une course-poursuite entre deux véhicules “Allô Dakar” transportant des passagers. En effet, les deux chauffeurs roulaient à des vitesses vertigineuses sur le chemin de Gossas. Ils ont rencontré un homme à un point de contrôle bleu avant d’essayer d’échapper au contrôle. En conséquence, deux chauffeurs, S. M. Seck et L. Thiam, ont été arrêtés par les hommes du commandant B. M. Diallo pour mise en danger de la vie, trafic irrégulier et défaut d’assurance. Les deux chauffeurs peu scrupuleux ont été placés sous mandat d’arrêt, déféré hier au parquet du tribunal de Diourbel.

