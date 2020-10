Diourbel/Cimetière de keur Goumack: Les porcs déterrent les corps

Share on Twitter

Share on Facebook

Des cochons ont pris d’assaut les artères de la ville et dans les quartiers tels Thierno Kandji, Serigne Mbaye Sarr et Keur Goumack. D’après Seneweb qui donne la nouvelle, ces animaux perturbent la quiétude des populations en occupant la voie publique, en les empêchant de dormir et el créant souvent des accidents de la circulation.

D’après les témoignages, ces bêtes font même parfois irruption dans des lieux de culte. « Hier, à la fin de la prière du vendredi, les fidèles avaient pris d’assaut le cimetière de Keur Goumack avec un seul et unique objectif : sortir ces bêtes indésirables qui ont déterré des corps ».