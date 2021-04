Depuis quelques jours l’actrice de la série « Maîtresse d’un homme marié » Mariéme Dial Halima GADJI de son vrai nom est au coeur de la polémique sur les réseaux sociaux. À l’origine, son absence sur la saison 3 de cette série dont elle était l’actrice principale. Absence que les internautes n’ont pas tardé à remarquer et ont commencé à réclamer leur star préférée.

Halima GADJI en guise de réponse s’est exprimée sur le problème, sur sa page Instagram oú elle a écrit « À quoi ça me sert d’être une star si je n’arrive pas à payer mon loyer, mes factures… c’est vrai que j’ai choisi ce métier par passion, mais je veux aussi vivre de mon art et bien gagner ma vie »

Depuis lors les réactions ne cessent de tomber notamment celle de POD( Pa oumar Diop) CEO de marodi production qui lui a lancée « kou faté lila faal, lila folli day yomb »

Parallèlement d’autres artistes se sont ralliés au « combat » de Mariéme Dial, on peut noter souleymane julo, Myriam Ndior…tous sur leurs pages instagram véhiculent le #yallamoyfallédifoli

Cette fois ci c’est un soutien de taille pour Halima GADJI, et ce n’est pas un acteur mais plutôt un footballeur. Diomansy Kamara, ancien international sénégalais et inconditionnel de la série, regrette l’absence de l’actrice phare. “MDHM sans Halima Gadji, c’est comme le Barça sans Messi ou le PSG sans Neymar ou Mbappé. Cela n’a pas le même goût, pas la même saveur ! Force et courage à tous ces artistes qui se battent au quotidien, quitte dès fois à prendre des décisions fortes pour éveiller les CONSCIENCES ! #solidaire. Respect !”, a-t-il écrit sur sa story Instagram.

Pour rappel, Halima GADJI est basée depuis quelques temps en Côte d’Ivoire où elle a signé un contrat avec la maison de production Anzul et prépare un documentaire sur elle et comment elle a réussi à sortir de ses dépressions.