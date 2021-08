Diogo sur mer: Des tonnes de poissons et de légumes pourrissent faute de pistes

Les agriculteurs et Mareyeurs de Diogo sur Mer sont montés au créneau pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail.

Lassés de la situation, ils crient au secours pour bénéficier d’une piste digne de ce nom, mais il semblerait que leur appel soit tombé dans l’oreille d’un sourd.

Ils argumentent que Diogo sur Mer posséde d’énormes potentialités, et de ressources naturelles et qu’il n’y a que des jeunes et femmes désireux de travailler mais hélas l’accompagnement fait défaut.

Faute de moyens, les cultures se meurent, le poisson n’en parlons pas il pourrit à tout bout de champ.

Ce qui fait qu’ils font face à chaque fois à une mévente et des problèmes d’écoulement sur le marché dûs notamment à des problèmes liés au stockage et la concurrence des étrangers.

L’ autre mal de Diogo sur mer demeure la source vitale.

Trouver l’eau est un véritable casse-tête pour les habitants.

Ils lancent ainsi, un éniéme appel à l’endroit des autorités locales et gouvernementales pour apporter une solution immédiate au calvaire qu’ils vivent.