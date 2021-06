Digitalisation Des Operations De Navétanes. Le Ministre Yankhoba Diattara accompagne le Projet

Yankhoba Diattara ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications a présidé une séance de formation de l’Oncav, des responsables en chargés des navetanes dans le cadre du projet ” Une ASC, un Projet , des Emplois “. Pour le ministre « cette session numérique entre en droite ligne dans l’activité économique de l’emploi des jeunes, dans la gestion des activités de vacances, initiée par le chef de l’Etat.

Le Ministre a encouragé initiateurs et partenaires des assurances ASKIA et Sewacard Industries de fabrication de cartes et de transferts monétaires. Il a donné l’assurance « de les accompagner ainsi que les autres secteurs économique, porteurs de croissance. » Selon le ministre ce projet peut générer 40 voire 50.000 emplois pour les jeunes. Yankhoba DIATTARA renseigne que dans les pourparlers pour le démarrage des activités sur 15 milliards de son département logés à la DER, 15 millions seront alloués au mouvement Associatif. Mais l’idéal serait que l’Oncav stabilise la plateforme de leur partenaire SEWACARD « pour don lancement officiel à la présidence, avant le début du navetane.

D’après l’Oncav, les opérations vont démarrer par la digitalisation de tous les actes administratifs, les assurances avec Askia et les licences seront transférées dans les plateformes et réduire la fraude au moins à 98 %, en attendant. Avant la mise en place des « Points Allal » à chaque coin de rue du quartier peuvent générer 4 à 5 emplois de jeunes.

Pour les Assurances AKIA, partenaire traditionnel du mouvement associatif, il n’y aura pas de lourdeur de parts et d’autres dans la collaboration : A partir de maintenant clame t’on « toutes les licences du mouvement navetane seront numérisées et consultables à tout moment dans la plateforme. »