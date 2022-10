La journée de la Femme rurale a été célébrée hier, à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, en présence des autorités administratives, territoriales et des organisations féminines. 《Femmes rurales, clé d’un monde sans faim ni pauvreté : problématiques et contributions des organisations de la société civile》c’est le thème de l’édition 2022 de cette journée célébrant la femme rurale. Une occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection de l’ Enfance, Dr Fatou Diané, d’apporter un plaidoyer pour l’accès des femmes au foncier en milieu rural. 《 Nous allons nous battre pour que les femmes puissent bénéficier l’accès au foncier, l’exploiter et nourrir les familles》.

En outre, les textes qui régissent la gestion foncière du pays,en l’occurrence la Loi sur le Domaine National ne fait aucune discrimination en matière d’accès et de contrôle de la terre entre les hommes et les femmes. C’est dans ce sillage que la nouvelle patronne du département des femmes s’engage pour apporter une touche sur cette problématique en milieu rural.

Elle a aussi lancé un cri de cœur aux responsables des industries extractives d’impliquer les femmes sur les revenus, le contenu local, le suivi environnemental en les accompagnant avec des financements pour soutenir l’économie sociale et solidaire. Elle a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux anciennes ministres de la Femme et aux femmes rurales qui, chaque jour, œuvrent à l’amélioration des conditions de vie de la famille. Dans cette tribune, Dr Fatou Diané a aussi salué particulièrement leur contribution à la sécurité alimentaire du Sénégal en s’impliquant dans tous les maillons de la chaîne de valeur agricole conformément à la vision du chef de l’Etat Macky Sall. Pour sa part, Magor Kane maire de la commune de Darou Khoudoss a magnifié l’importance de cette journée 《d’envergure nationale》 qui selon lui, traduit la volonté du Président Macky Sall dans son programme de développement. 《Nous comptons accompagner le développement de notre commune à travers la promotion du genre et des initiatives féminines 》, assure – t – il devant cette auguste assemblée.

Il ajoute : 《 Cette journée que nous célébrons est une reconnaissance du rôle essentiel et incontournable que joue nos vaillantes femmes rurales dans le développement, et plus particulièrement dans nos économies rurales encore fragiles 》. Dans la foulée, la ministre de la Microfinance et de l’ économie sociale et solidaire , Victorine Anquediche Ndéye a misé sur l’opérationnalisation des financements aux femmes. En plus, Khady Fall Tall a favorisé l’accès au foncier aux femmes pour aller vers la souveraineté alimentaire .

Pour elle, c’est pas difficile, car les femmes constituent la majorité de l’humanité surtout en Afrique. Pour rappel, la journée de célébration de la femme rurale a pris fin avec de fortes recommandations. Un panel sous le thème 《Le monde rural et les industries extractives : les défis du contenu local pour renforcer l’autonomisation des femmes 》 a été organisé par les actrices de développement pour relever trois urgences majeures et maintenir cette dynamique de solidarité afin d’assurer les suivis.