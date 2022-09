Nabou Dash a été placée en garde à vue, mercredi, dans les locaux de la Division spéciale de cyber-sécurité (DSC). Elle est sous le coup d’une plainte de son époux, Yaram Mbergane, qui la poursuit pour diffamation, injures publiques, atteinte à la vie privée et professionnelle, menaces, notamment.

La plainte a été transmise mardi dernier au procureur. Le chef du parquet a ainsi saisi la DSC pour enquête. C’est ainsi que les policiers sont allés trouver la mise en cause dans les bureaux de son mari, aux Almadies, où elle a été localisée. C’était pour lui remettre une convocation.

D’après L’Observateur, qui a rejoué le film de l’arrestation de la « Kim Kardashian sénégalaise » auteure ces derniers jours de directs incendiaires sur son époux et sa mère, Nabou Dash s’est montrée très agitée et insultait à tout va; ce qui poussé certains internautes à penser qu’elle était sujette à des dépressions.

Raison pour laquelle sans doute, avant de la placer en garde à vue, les policiers l’ont d’abord conduite à l’hôpital de Fann pour s’assurer que la dame jouissait de toutes ses facultés mentales.

Placée en garde à vue et auditionnée jusque tard dans la nuit du mercredi, la propriétaire de Dash Clother a finalement été relâchée, mais les deux plaintes de son mari ou ex mari et celle de Sophie Gueye sont toujours maintenues. En attendant le tournant que pourrait avoir cette affaire qui défraie la chronique ces derniers jours.