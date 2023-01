Dieuppeul 1: Le fils aîné de feue Aida Ndiaye Bada Lo arrêté pour meurtre sur son neveu

El H. Fallou Mbacké, fils aîné de la célèbre défunte femme d’affaire, Aida Ndiaye Bada lô est présumé meurtrier du fils de son frère utérin c’est à dire son neveu.

Le journal l’observateur qui raconte le drame fait savoir que tout ce vacarme est parti d’une villa R+4 qui appartenait à la femme d’affaire Aida Ndiaye Bada Lô et que l’oncle et le neveu se disputait.

El H. Fallou Mbacké fils aîné de la dame et présumé meurtrier explique qu’il vivait à l’étranger, avant de rentrer au bercail à la suite du décès de sa mère en Arabie Saoudite, pour s’occuper de ses biens matériels.

Vivant seul avec son neveu dans la villa appartenant à sa défunte mère, il soufflera qu’il entretenait une relation conflictuelle avec le défunt qui était le fils de son frère utérin.

Hier, cours d’une dispute, la tension monte très vite entre l’oncle et son neveu qui en viennent aux mains. El Fallou Mbacké, 53 ans, comprend que la bagarre profitera à son neveu qui est plus costaud et plus grand que lui. Il parvient à se défaire de son emprise, bat en retraite et s’engouffre dans sa chambre.

Il en ressort la seconde d’après avec un couteau de cuisine en main déterminé à en découdre avec le fils de son frère utérin, El H. Fallou Mbacké se rue avec conviction sur ce dernier, brandit son couteau et lui en assène trois coups à la nuque, dans la région du ventre à hauteur des côtes droites et à l’épaule droite.

Sérieusement affecté par ces blessures profondes et béantes, le jeune Seydina A. K. Lo (26 ans) s’affale dans une mare de sang.

Le voisinage, ameuté par ses cris de détresse, accourt en masse, mais peine à accéder à l’intérieur de la villa dont le portail était fermé.

La police de Dieuppeul située non loin de là, sera avisée. Le commissaire Sow et ses hommes se déploient sur la scène du drame où ils constatent que la victime venait de rendre l’âme. L’oncle présumé meurtrier a été mis aux arrêts.

