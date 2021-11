Diamniadio : Un redoutable caïd arrêté par la gendarmerie pour…

Fini le règne d’un puissant chef de gang, qui a fait des ravages dans des localités comme Diamniadio, Keur Massar en passant par Thiés et Pout. Selon des sources Seneweb proches du parquet de Dakar, S. Faye, longtemps recherché, a finalement été arrêté par la brigade de Diamniadio samedi dernier. En effet, le chef de gang de 28 ans et ses alcolytes sont des experts en vol de motos. Le groupe de S. Faye a fait plusieurs victimes dans les régions de Thiès et de Dakar. Vers 11 heures samedi soir dernier, les hommes en bleu ont exploté des informations indiquant que cette dangereuse bande était dans le quartier Daru Salam de Diamniadio où ils ont été finalement interpellés. En entendant le rapport, S. Faye admettra sans ambages qu’il est le cerveau de ce puissant gang.

Entendu sur procès-verbal, S.Faye reconnaitra son statut de cerveau de ce redoutable gang qui écumait plusieurs localités de Thiès à Dakar. Poursuivi pour association de malfaiteurs, vol avec violence en temps de nuit avec usage de moyen de locomotion, le caïd a été déféré, ce mardi, au parquet de Dakar. Et la traque des fugitifs est intensifiée , par la gendarmerie de Diamniadio.