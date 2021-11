Diamniadio : L’Ouverture du data center du parc des technologies reportée à 2022

En raison de retards observés dans la livraison des chantiers sur les différents sites, l’heure d’ouverture du data center du parc technologique de Diamniadio a été reportée à 2022. L’annonce a été faite par Yankhoba Diattara, ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications. Ce, après avoir visité le chantier.

« Le délai de livraison initial était fixé à décembre 2021. nous livrerons le datacenter comme prévu, mais pour les autres bâtiments, en raison de restrictions, nous demanderons à nos partenaires stratégiques, mais nous demanderons également a l’autorité de nous accorder un délai supplémentaire de 3 à 6 mois explique le ministre Yankhoba Diattara dans les colonnes du journal ”le quotidien”.

Avant de poursuivre : “Malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, l’augmentation des taux de fret et les difficultés liées à l’hivernage, la vitesse d’exécution du chantier est acceptable.”

Rappelons que le data center de Diamniadio a coûté la bagatelle de 46 milliards de F CFA et devrait générer plus de 35 000 emplois directs et indirects.