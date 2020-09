Dialogue national : Macky pour Cun élargissement des forces dans la gestion de l’État

Share on Twitter

C’est le journal l’As qui donne cette information. Selon le journal , Macky a salué l’apport des nouveaux alliés en insistant sur le ralliement des partis politiques et de personnalités de grande envergure à sa cause, facilitant ainsi sa victoire sans bavure au premier tour de la présidentielle de 2019. En conséquence, a-t-il ajouté, cela entrainera un élargissement des forces dans la gestion de l’État. Aussi, tout semble indiquer qu’il s’agit là d’une mise en place prochaine d’un gouvernement de majorité élargie avec l’entrée dans l’attelage gouvernemental de libéraux et de socialistes qui ont soutenu sa candidature.

«Le président de la République n’a pas donné de noms, ni parler de gouvernement, mais il a bien parlé de partage de responsabilités dans la gestion de l’État. Personnellement, j’ai pensé à des gens comme Oumar Sarr, Me Aïssata Tall Sall, Me Ousmane Ngom, Modou Diagne Fada… qui ont une grande expérience de l’État doivent avoir des responsabilités», a commenté, le sourire en coin, un leader de parti ayant pris part à la visioconférence qui s’est confié à L’AS.