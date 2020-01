DG SENELEC PAPA MADEMBA BITÈYE : «Nous allons accéder à l’électricité pour tous d’ici 2025»

Le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, a procede à la mise en service de 15 villages dans la commune de Mbayène, à Fass Touré, dans le cadre du Programme «Accès universel à l’électricité».

Les communes des Niakhène et Mbayène espèrent atteindre l’accès universel à l’électricité parce que disposant respectivement d’un taux d’électrification de 93% et 63%. Pendant ce temps, les communes de Thilmakha et Ngagne Diouf, toujours dans le même arrondissement, se contentent, elles, d’un taux en-deçà de 20%.

Le maire de la commune de Niakhène, Moustapha Sylla, qui a donné l’information, signale qu’« il y a une grande disparité dans la distribution de l’électricité dans cet arrondissement composé de 4 communes». Il a félicité les autorités « des efforts fournis pour l’arrondissement de Niakhène », sollicite dans le cadre de ce dit programme, « la prise en compte des doléances des communes de Thilmakha et de Ngagne Diouf ». D’après lui, « si on veut atteindre l’accès à 100%, c’est-à-dire tous les villages disposant d’électricité d’ici 2025, il faut corriger ces disparités ».

Pour sa part, le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, de souligner : « si les populations aujourd’hui demandent à accéder à l’électricité c’est parce qu’elles ont vu effectivement que l’électricité est en train d’arriver. La volonté exprimée par les autorités est claire. Et nous allons y arriver. Ce sont des Programmes que nous allons dérouler ». Qui « viseront à terme à électrifier l’ensemble des localités ». Il a demandé aux populations « d’être patientes parce que nous avons le soutien politique et l’appui des autorités à travers des ressources importantes que l’Etat est en train de mobiliser pour nous permettre d’accéder à l’électricité pour tous d’ici 2025 ».

Dans le cadre du Programme Accès universel à l’électricité, la Senelec a injecté 13 milliards de FCFA pour l’électrification de plus de 275 localités et villages du Sénégal. Ce Programme rentre dans le cadre de la modernisation. L’innovation majeure que Senelec a apportée, c’est que l’éclairage public est désormais fait au Led par soucis d’économie d’énergie, pour réduire les factures des communes mais surtout pour permettre aux populations de bénéficier de tout ce qui est innovations et nouvelles technologies ».

L’autre innovation, explique Papa Mademba Bitèye, « c’est que ce Programme a été réalisé par une entreprise 100% sénégalaise, Excellec, une filiale de la Senelec. Nous n’avons pas importé cette fois-ci les poteaux pour pouvoir réaliser ce projet, ce qui nous a permis de réduire les délais et d’aller rapidement dans ce sens ». L’objectif du Programme consiste à « pouvoir faire en sorte que le maximum des investissements qui sont réalisés puisse rester au Sénégal à travers les entreprises sénégalaises qui auront à concevoir les ouvrages, à les construire, mais surtout éviter au minimum l’importation de matériels extérieurs ».

M. Bitèye pense que « nous pourrons développer des champions sénégalais qui pourront participer à cet objectif mais également participer à concourir au niveau de la sous-région. C’est tout l’intérêt de ce programme ». Outre ce Programme, il a demandé aux communes de « faire des efforts supplémentaires pour le payement des factures d’éclairage public. Ce d’autant que la Senelec fait en sorte que ces factures soient soutenables à leur niveau en leur mettant des éclairages Led qui permettent des économies de 30 à 40% de ce qu’ils avaient dans leurs factures traditionnelles ».