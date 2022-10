Deux morts et un blessé. C’est le bilan d’un choc qui vient d’avoir lieu sur la route de Louga, entre deux gros porteurs sur la route de Louga C’est un violent choc qui vient d’avoir lieu sur la route de Louga. En effet, un camion de la CCE et celui de Dangote Industries sont entrés en collision. Les deux chauffeurs ont perdu la vie sur le coup selon Rfm. L’apprenti du Camion de la cimenterie Dangote a, lui, été blessé selon la Rfm.



Pour rappel, il y a quelques jours, l’agence nationale de la sécurité routière alertait sur le niveau record des accidents cette année. «Du 1er Janvier 2022 au 30 septembre 2022, nous sommes à 519 morts. C’est plus que ce qu’on a eu toute l’année dernière», avait signalé Cheikh Oumar Gaye. Donc prudence sur les routes.

Igfm