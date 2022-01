DEUX MILITAIRES SÉNÉGALAIS TUÉS APRÈS UN ÉCHANGE DE TIRS AVEC DES REBELLES

Deux militaires sénégalais et un rebelle ont été tués dans un échange de tirs lundi matin dans la région de Ziguinchor (sud) à la frontière sénégalo-gambienne, selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). « La perte d’un sous-officier et d’un sous-officier grièvement blessés (…) est regrettable. Suite à la poursuite et à la riposte de nos hommes, un rebelle armé d’un fusil d’assaut (…) a été tué et deux autres capturés », a déclaré la DIRPA dans un communiqué.

Elle précise que les affrontements ont eu lieu lors d’une opération de “sécurité” au sud de Bwiam, en Gambie. “Des renforts ont été envoyés sur la zone pour assurer sa sécurité. Les opérations se poursuivent. Des dispositions appropriées ont été prises (…) pour apporter tout le soutien nécessaire aux familles des défunts”, a ajouté la DIRPA.

Elle affirme que les ‘’éléments armés’’ auxquels les militaires se sont affrontés sont ‘’supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance’’, la rébellion présente dans le sud du pays depuis une quarantaine d’années.