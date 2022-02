Ils vont en prison pour avoir volé du ciment. Ce sont L. Fall et M. Sy. Selon As Quotidien, les deux charretiers attendaient le moment pour s’adonner pour volet dans le stockage à ciel ouvert de matériaux de construction. Mais les hommes de commissaires plus intelligents qu’eux ont réussi à les démystifier. Alors qu’ils s’apprêtaient à partir, ils ont été surpris par leur propriétaire lorsque 12 sacs de ciment ont été dérobés à l’aide de la charrette d’un camarade qui les a pris à son insu. En conséquence, les deux voleurs ont été envoyés au poste de police de Grand-Yoff. Ils ont été placés en garde à vue puis amenés devant le parquet pour vol lors d’une réunion utilisant des transports de nuit.