Détournement de 25 ha de terres. LEs graves accusations de la RV contre le Maire de Thies Ouest

Les Partisans de la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall de la Capitale du Rail ont tenu un point de Presse pour annoncer et dénoncer une éventuelle spéculation foncière fomentée par la mairie de Thies Ouest portant sur une superficie de 25ha à l’entrée de Thies

Adja Coura Keïta du Parti de la République des Valeurs vient de porter de graves accusations a porté de graves accusations portant sur un détournement foncier de 25 hectares dans le domaine foncier de la commune de Thiès-ouest, c’était au cours d’un point de presse.

Elle dit alerter les populations, en particulier les jeunes dont l’avenir de leur habitat est menacé et rafraîchit les mémoires : les parcelles qui avaient été expropriées à de braves citoyens qui l’avaient âprement acquis et construits à la sueur de leur front pour abriter leur progéniture.

Selon Mme Keita, le rêve de ces derniers s’est fondu comme neige au soleil, car les dites parcelles de Grand standing, Mbour 1, Mbour 2 Mbour 3 ont été arrachées et distribuées. Les victimes de cette déprédation n’ont pas été soutenues, ni aidées dans cette injustice. Elle pointe un doigt accusateur « vers la mairie de Thiès-ouest dont le mandat est arrivé à terme depuis le 2019 et qu’il était de son devoir de déposer un bilan aux thiessois, car, il n’ ya plus d’espace pour construire même une école, un hôpital, un cimetière ou tout édifice d’utilité publique. »

Plus grave encore, elle dénonce la déprédation de 25 hectares de terres situées entre l’entrée de la commune jusqu’aux limites du champ de tirs, qui, sans être déclarées, seront délibérées puis partagées, le 29 septembre courant. La dame Keita interpelle les thiessois sur cette pratique que le président Thierno Alassane SALL continue toujours de dénoncer et de combattre.

Elle invite les jeunes à poursuivre et à intensifier la lutte pour préserver les intérêts des futures générations. Enfin, la militante de la République des valeurs interpelle le sous-préfet, préfet, gouverneur de région Mouhamadou Moustapha NDAW et le chef de l’Etat Macky SALL, à sévir.